Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України

Уряд запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. Таке рішення прийняте сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. І сьогоднішнє рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві», - зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що режим надзвичайної ситуації не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози.

Також Денис Шмигаль зазначив, що Уряд в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції діє за визначеним планом. Крім того, працює в даному питанні з міжнародними партнерами. Вчора був проведений перший телеміст з китайськими лікарями, які поділилися своїм досвідом. Також разом з Офісом Президента йде робота для збільшення поставок тестів в Україну.

Заступника Міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря призначено керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня.

За матеріалами УНН.