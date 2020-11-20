В Апеляційному суді пояснили, чому скасували рішення про арешт Януковича

У Київському апеляційному суді пояснили, чому скасували рішення про заочний арешт президента-втікача Віктора Януковича у справі про розгін Майдану 18- 20 лютого 2014 року. Про це йдеться на сайті суду в п'ятницю, 20 листопада. Про це пише "Тиждень".

Зазначається, що скасовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, Київський апеляційний суд виходив з того, що прокурором не доведено факт оголошення Януковича у міжнародний розшук. Сторона обвинувачення ані довідки, ані витягу із бази даних Інтерполу, які б підтверджували перебування Януковича у міжнародному розшуку, ані слідчому судді Печерського районного суду міста Києва, ані суду апеляційної інстанції не надали.

Суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого - лише у разі, якщо прокурором буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Натомість захист Януковича долучив лист Інтерполу від 25 квітня 2017 року, в якому зазначено, що щодо Януковича не було внутрішнього запиту для оголошення його міжнародного розшуку по лінії Інтерполу.

"Стороною захисту до апеляційної скарги долучено лист Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) від 25 квітня 2017 року за підписом Генерального Секретаріату Інтерполу, в якому зазначено, що відносно Януковича В.Ф. не розміщувалося повідомлення Інтерполу з "червоним кутом" та не розміщувався внутрішній запит з метою оголошення його міжнародного розшуку по лінії Інтерполу", - йдеться в повідомленні.

Зауважується: суддя може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого - лише у разі, якщо прокурором буде доведено, що підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Доведення факту перебування у міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо). Відомості про оголошення особи у розшук мають бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 281 КПК України).

При цьому, кримінальним процесуальним законодавством України поняття "міжнародний розшук" не визначено. Підстави для визнання факту того, що особа перебуває у міжнародному розшуку, не регламентуються.

Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт Януковича 16 листопада. За матеріалами volyn.com.ua