В боротьбі з коронавірусом найбільше заважають аматори у владі – експерт з питань макроекономіки політичної партії «Сила і Честь» Олексій Кущ

Діюче законодавство дає владі всі можливості протидіяти коронавірусу без впровадження надзвичайного стану та порушень Конституції, як це відбувається сьогодні. Ставлячи перед громадянами жорсткі вимоги, влада повинна виконувати свої організаційно-розпорядчі функції та надати людям в достатній кількості засоби захисту.

Проте, особи, які сьогодні при владі, через свій непрофесійний та аматорський рівень не здатні задіяти усі можливості державного механізму в боротьбі з COVID-19.

Про це повідомив експерт з питань макроекономіки політичної партії «Сила і Честь» Олексій Кущ.

«Сьогодні влада для боротьби з пандемією COVID-19 вдається до крайнощів й навіть загрожує впровадити режим надзвичайного стану. Це при тому, що діюче законодавство дає усі важелі та можливості здійснювати оперативні заходи для локалізації хвороби й недопущення її поширення. В Кримінальному кодексі та в Кодексі про адміністративні правопорушення наявний широкий арсенал можливостей, аби дисциплінувати тих окремих осіб, які являють собою суспільну загрозу через можливе поширення інфекції. Тим більше, що Верховна Рада нещодавно внесла зміни до законодавства, передбачивши адміністративну відповідальність за порушення обсервації та кримінальну – за умисне зараження людей», — наголосив Олексій Кущ.

За його словами, сьогодні низка заходів, що прописані в постанові Кабінету Міністрів №211 (https://www.kmu.gov.ua/…/pro-zapobigannya-poshim110320renny…) про запобігання протидії коронавірусу, грубо порушують Конституцію та Закони України.

«Це, в першу чергу, стосується тих норм, які обмежують свободу пересування людей. Одночасно, ставлячи перед громадянами суворі вимоги, держава повинна сама виконувати власні, перш за все, організаційно-розпорядчі функції. Зокрема, забезпечити людей в достатній кількості засобами захисту (масками, респіраторами, рукавичками, дезінфекторами) та налагодити виробництво тих товарів, які потрібні в час пандемії. Тобто будь-яка вимога до громадянина тягне за собою вимоги й до самої влади. А сьогодні вона, на жаль, намагається перекласти весь тягар і всю відповідальність на плечі людей. Чому в Ізраїлі підприємство, що випускало ракети, змогло за кілька днів перепрофілюватись на випуск апаратів штучної вентиляції легень, а в нас розробників українських тест-систем для діагностування COVID-19 відправляють у відпустку за власний рахунок?» — заявив експерт з макроекономіки політичної партії «Сила і Честь».

Він наголосив, що сьогодні склалася загрозлива ситуація, коли непрофесіонали при владі не здатні скористатися можливостями державного механізму й таким чином ведуть країну до катастрофи.

«Нефаховість та аматорство у владі вже настільки підточило державу, що імпульси з верхівки владної піраміди не доходять до виконавців або ж ними ігноруються. Це означає параліч влади й розвал системи управління, що надзвичайно небезпечно в умовах війни на Сході, пандемії та економічної кризи. Державне управління – це надскладна система й управляти нею можуть лише люди з досвідом та певними навичками. Тому сьогодні треба повернути професіоналів у владу і тоді, без всяких надзвичайних станів та порушень Конституцій, держава зможе протистояти інфекції», — наголосив Олексій Кущ, повідомляє Прес-служба політичної партії «Сила і Честь».