В этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно - глава Минздрава

Украинская власть делает все, чтобы максимально защитить граждан от коронавируса, с этой целью Кабмин усиливает карантинные мероприятия в Украине.

Об этом в программе "Право на власть" на канале "1+1" заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, сообщает Минздрав.

"Для того, чтобы у нас не было испанского или итальянского сценария распространения коронавируса, нам нужно усиление карантина. Другого пути просто не существует", - заявил Степанов.

По его словам, ограничительные меры во время карантина будут касаться передвижения людей на улице, посещения спортивных площадок и скверов, запрета массовых мероприятий и т. п.

Кроме того, как подчеркнул министр, на улице нужно будет находиться в средствах индивидуальной защиты.

"Ужасные вспышки пандемии в некоторых европейских странах, по моему мнению, вызваны тем, что они слишком медлили с внедрением ограничительных мер. Поэтому я сразу говорил, что в этой войне с невидимым врагом нужно действовать быстро и решительно", - резюмировал глава Минздрава.