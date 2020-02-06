В "Голосе" готовы поддержать земельную реформу

Депутатская фракция "Голос" готова поддержать земельную реформу, но окончательное решение относительно голосования за законопроект о рынке земли депутаты "Голоса" будут принимать при рассмотрении поправок.

Об этом в комментарии журналистам сказал первый заместитель председателя фракции Ярослав Железняк.

"Мы будем поддерживать реформу земли. Мы посмотрим по результатам рассмотрения поправок, то есть каким он будет, и уже тогда примем окончательное решение относительно голосования за закон", - сказал Железняк.

В то же время политик акцентировал на 4-х основных поправках из 9-ти, которые фракция подавала в законопроект о рынке земли.

"У нас есть 4 очень существенные наши поправки. Если они будут учтены в финальном тексте, то это повлияет на то, как мы будем голосовать по закону в целом. Первая поправка касается максимальной концентрации земли в одних руках - компромиссным вариантом является 10 тысяч гектаров. Второе - это то, чтобы деньги, которые будут идти от продажи земли, направлялись в специальный фонд поддержки местных громад, то есть на развитие села. Третья поправка касается необходимости прописать в законе систему предоставления льготных кредитов. И последняя поправка - политика безопасности: ни в коем случае человек с гражданством страны-агрессора, тем более, которая подпадает под санкции, не может приобрести землю", - уточнил депутат. По материалам Укринформ.