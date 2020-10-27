В Євросоюзі відреагували на конфлікт України та Угорщини

У Євросоюзі заявили, що не змінять позицію щодо Києва у зв'язку з конфліктом між Україною та Угорщиною. Такий конфлікт в ЄС назвали питанням двосторонніх відносин між країнами.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, пише Reuters.

За його словами, єдине, що може зробити Євросоюз, це закликати обидві сторони до врегулювання конфлікту ґрунтуючись на цінностях ЄС та принципах добросусідських відносин.

"Ніяких змін у політиці ЄС щодо України немає, хто б що не говорив. У нас є угода про асоціацію, яка є найбільш амбітною серед всіх наших партнерів, і ми, як ЄС, сповнені рішучості продовжувати цю дуже тісну співпрацю з Україною, щоб максимально наблизити її до ЄС", - сказав Стано.

Нагадаємо, Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини. Причиною такого рішення стала незаконна агітація на Закарпатті під час місцевих виборів.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС ініціювало введення заборони на в'їзд в Україну ще кільком громадянам Угорщини, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

Раніше Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто для вручення йому ноти протесту. За матеріалами Слово і Діло.