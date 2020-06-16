В кабинете Баканова и авто его супруги нашли прослушку, - Дубинский

В кабинете главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова обнаружили три специальных прослушивающих устройства.

Об этом на своем Телеграм-канале сообщил нардеп-"слуга" Александр Дубинский.

Кроме того, прослушку нашли в личном автомобиле жены Ивана Баканова.

У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружены 3 прослушивающих устройства. Также еще одно устройство обнаружено в автомобиле его жены. Предлагаю Ивану Геннадьевичу воспользоваться наработками по розыску тех, кто прослушал Гончарука. И сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину, - написал Дубинский.

Напомним, после "прослушки Гончарука" к Разумкову не пускают с телефонами. Охрана спикера перешла на усиленный контроль. По материалам bigmir.net