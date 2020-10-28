В контексті євроінтеграції рішення КС про неконституційність антикорупційної реформи - це великий крок назад - Клімкін

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення Конституційного суду України про визнання неконституційними окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та ст. 366-1 Кримінального кодексу є регресом в контексті євроінтеграції України, передає "Інтерфакс-Україна.

"Це просто питання, яку країну ми хочемо будувати й чи хочемо будувати. У контексті євроінтеграції це, звичайно, великий крок назад", - сказав Клімкін.

Він також зазначив, що таке рішення стало несподіванкою для європейських партнерів України.

"Я просто знаю по вчорашніх розмовах і з політиками, і з низкою журналістів, і ЄС, що вони все це сприйняли, як шок. Для них це рішення було несподіваним, шоковим, і зараз це буде одним з ключових питань порядку денного всіх заходів з нашими друзями й партнерами, якщо взагалі не ключовим", - додав колишній глава МЗС.

Також Клімкін впевнений, що рішення КСУ буде мати негативний вплив на співпрацю України з МВФ.

"МВФ і макрофінансова допомога з боку Євросоюзу - це, скоріше, похідна від взагалі нашого порядку денного. Тому, я вважаю, що фінансування - це важливо, але це похідне питання від головного питання: а що, власне, ми хочемо побудувати тут, в Україні. це наше питання. А друге питання: куди ми хочемо рухатися саме в контексті Євросоюзу і НАТО. А те, що вплив на фінансування буде негативним - це зрозуміло", - резюмував Клімкін, додавши, що зараз очікуються інтенсивні переговори та пошук будь-яких рішень.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням членів парламентської фракції проросійської "Опозиційною платформою - За життя" щодо відповідності Основному Закону ряду положень антикорупційної реформи.

За даними джерел ZN.UA в КСУ, Суд визнав неконституційною 366-1 Кримінального кодексу (невірогідне декларування). Таким чином, КСУ скасував кримінальну відповідальність за невірогідне декларування чиновників і депутатів, залишивши в силі адміністративну та дисциплінарну.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення КСУ може нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

А представник Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря зазначила, що рішення ухвалене з "кричущих процесуальними порушеннями" і сумнівно за змістом. Також, за її словами, воно може спровокувати міжнародний скандал. За матерiалами Інтерфакс-Україна,ZN.ua