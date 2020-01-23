В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с Зеленским в Израиле

Представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что встреча президентов Украины и России в Израиле не состоялась, в частности, потому, что украинского президента Владимира Зеленского не было на Всемирном форуме памяти Холокоста.

"Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум... Они даже не смогли поздравить друг друга, поэтому никакой встречи не было", - цитируют слова Пескова российские СМИ, сообщает Радіо Свобода.

Сообщается, что сам Путин выступил на форуме в Иерусалиме.

На данный момент нет реакции Офиса президента Украины на эту информацию.

Ранее Владимир Зеленский, находясь в Израиле, отметил, что Украина ведет переговоры с Россией по включению в списки на обмен украинских граждан из числа крымских татар, находящихся в российском заключении.

До этого Зеленский в эксклюзивном комментарии Радіо Свобода 22 января в Давосе не исключил вероятность своей встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, куда глава украинского государства отправляется с визитом, и обсуждения вопроса обмена заключенных крымских татар.

Ранее российский адвокат Николай Полозов в комментарии Крым.Реалии сказал, что освобождение крымских татар из российского заключения, которые проходят по "делам Хизб ут-Тахрир", зависит исключительно от политической воли руководства и интереса российской стороны. Он признал, что ситуация с обменом этой категории крымчан тяжелая.

Подконтрольная России уполномоченная по правам человека в аннексированном Крыму Лариса Опанасюк сообщила, что украинские силовики удерживают под стражей 41 крымчанина.

После аннексии Крыма Россией весной 2014 года на полуострове начались аресты российскими силовиками независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенными в России организациями "Хизб ут- Тахрир" и "Таблиги Джемаат".

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова озвучивала разное количество украинских политзаключенных, которые находятся в российском заключении: от 113 до 115, из которых более 80 - крымские татары. В списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры - у Крымской правозащитной группы.

Правозащитники и адвокаты называют эти уголовные дела преследованием по политическому, национальному или религиозному признаку. Власти России отрицают эти причины преследований. По материалам Крым.Реалии.