В КСУ зареєстрували заяву понад 200 депутатів про відставку суддів

Секретаріат Конституційного суду зареєстрував заяву 226 депутатів Верховної Ради, яким вони закликали 11 суддів КСУ подати у відставку через скандальне рішення про скасування частини антикорупційної реформи й, зокрема, електронного декларування.

Про це повідомили у відділі комунікацій КСУ і правового моніторингу.

"4 листопада 2020 року голова депутатської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія з народними депутатами України звернулися до Конституційного суду України з заявою. У Секретаріаті КСУ документ зареєстрований і прийнятий до розгляду", - йдеться в повідомленні.

Заклик стосується суддів: Тупицького Олександра Миколайовича, Городовенко Віктора Валентиновича, Завгородній Ірини Миколаївни, Касмініна Олександра Володимировича, Кривенко Віктора Васильовича, Литвинова Олександра Миколайовича, Мойсика Володимира Романовича, Саса Сергія Володимировича, Сліденко Ігоря Дмитровича, Філюка Петра Тодосеівіча і Юровской Галини Валентинівни.

5 листопада Верховна Рада повинна розглянути в першому читанні проєкт державного бюджету на 2021.

У п'ятницю, 6 листопада, народні депутати повинні розглянути законопроєкт про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу Україна, які раніше були визнані Конституційним судом України (КС), не відповідають Основному закону.

Водночас президент Володимир Зеленський наполягає на ухваленні законопроєкту про розпуск КСУ. Президент пригрозив депутатам розпуском, якщо вони не розберуться з КСУ.

Відзначимо, що ст. 90 Конституції наділяє президента правом дострокового припинення повноважень Верховної Ради виключно в трьох випадках: якщо протягом місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій; якщо протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів не сформовано персональний склад уряду; якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 3 листопада підтримав законопроєкт No 4304 , поданий спікером ВРУ Дмитром Разумковим і групою депутатів. Законопроєкт передбачає відновлення е-декларування без розпуску суддів КСУ. За матеріалами ZN.UA.