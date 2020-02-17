В МИД рассказали о договоренностях по делу МАУ

Украина будет вести переговоры с властями Ирана о выплате компенсации от имени пяти стран, чьи граждане погибли из-за сбития самолета.

Об этом на брифинге в понедельник, 17 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Сейчас мы пришли к такому - Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран и то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Эта сумма, которая говорилась, она была стандартная и не имеет отношения к тому, о чем мы сейчас говорим", - сказал Пристайко.

Он отметил, что выплат будет несколько. В частности, планируются выплаты со стороны страховой компании и иранского правительства.

Вместе с тем, Пристайко надеется, что расследование авиакатастрофы в Иране не дойдет до такой стадии, когда придется применять механизм международного трибунала, как в деле о катастрофе MH17.

По его словам, украинская сторона на сегодня удовлетворена уровнем взаимодействия с Ираном в расследовании катастрофы Boeing возле Тегерана.

Тем временем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил журналистам, что расшифровка "черных ящиков" самолета МАУ может при определенных условиях состоятся в Украине.

"Единственное, что мы не можем сейчас сказать, когда это произойдет, потому что должны быть прописаны все специалисты, кто этим будет заниматься", - отметил он.

Вместе с тем, по его словам, "черные ящики" повреждены и расшифровывать их нужно быстрее.

Данилов подчеркнул, что у Украины есть для этого все технические и научные возможности.

По материалам РБК-Украина, Контракты