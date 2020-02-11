В МИД России заявили об угрозе срыва нормандского саммита в апреле

Саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва.

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передают российские СМИ.

По его словам, из требований так называемого "Парижского пакета" на сегодня выполнен только обмен пленными.

"Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится", - заявил Руденко.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил, почему Украина в рамках реализации "Парижского пакета" соглашается на разведение войск на следующих трех участках на линии разграничения на Донбассе.

Также министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил на всей линии соприкосновения на Донбассе. По его словам, разведение по всей линии соприкосновения не меняет ситуацию с безопасностью на Донбассе. По материалам ГолосUA