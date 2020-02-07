В МОН рассказали о предложенных Венгрией изменениях в образовании на Закарпатье

Министр образования и науки Украины Анна Новосад подчеркнула, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.

В Минобразования рассказали о предложенных Венгрией изменениях в образовании на Закарпатье / фото УНИАН

Министерство образования и науки раскрыло детали правительственных переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто по языку образования.

Объяснения министра Анны Новосад опубликовала пресс-служба МОН.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Киев Сийярто заявил, что Украине стоит изменить языковые нормы только что принятого закона о среднем образовании, однако не стал детализировать, какие именно изменения ожидает венгерская сторона.

По словам руководительницы Минобразования, на встрече он предложил две новации: приравнять венгерский язык к языку коренного народа; увеличить количество часов на изучение украинского языка, но не за счет других предметов, а за счет увеличения часов на предмет "Украинский язык".

Первая инициатива не впервые звучит в предложениях Будапешта, она неоднократно отклонялось Киевом, и сейчас МОН остается противником этих изменений.

"Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - заявила Новосад.

"Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - заявила Новосад.

Также в министерстве отвергли вторую идею Сийярто как нереальную: "Украина не может заставить детей учиться семь дней в неделю. Именно к такому результату может привести эта инициатива", - пояснили в Минобразования.

Новосад добавила, что идея венгерского министра об увеличении нагрузки несет "угрозу для здоровья детей (обучающихся в школах с преподаванием на языках меньшинств)".

Анна Новосад также в принципе не поддержала идею Сийярто по изменению процента преподавания на государственном языке в венгерских школах.

"Закон "О среднем образовании", с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, выписал сбалансированную систему, при которой постепенно происходит увеличение процента предметов, преподаваемых на украинском. Какие предметы изучать на государственном языке, будут решать школы. Это оптимальный вариант", - заявила министр.

"Основной лейтмотив этой встречи - мы закрываем политические дискуссии относительно языкового вопроса для школ с языком обучения нацменьшинств и сосредотачиваемся на работе с учителями и методистами. Для нас это очень важно, ведь основная цель - чтобы все украинские дети, независимо от их этнического происхождения на высоком уровне владели государственным языком. В то же время мы уважаем конституционное право каждого ребенка изучать и обучаться на родном языке. Сейчас наша дискуссия должна быть сконцентрирована вокруг повышения качества обучения. Для этого мы стимулируем профессиональное развитие учителей, делаем пришкольные лагеря и внедряем современные методики в работу школ", - отметила Анна Новосад.

Что касается признания венгерского меньшинства коренным народом, то, по убеждению Анны Новосад, это политический вопрос, который сейчас не стоит поднимать.

"Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит заложены основные принципы. Коренными народами в настоящее время рассматриваются те, что не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает", - отметила Анна Новосад.

Министр подчеркнула, что Украина последовательно выполнила все рекомендации Венецианской комиссии.

"Далее - системный диалог с педагогами. Для этого уже в феврале специалисты МОН будут иметь встречи в Закарпатье для обсуждения с педагогами положений проекта Государственного стандарта о базовом образовании", - подчеркнула Анна Новосад.

Напоминаем, что 16 января был принят новый Закон "О среднем образовании" - "ЗА" проголосовало 327 нардепов. По материалам УНИАН.