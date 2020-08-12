В ОАСК заявили, що оголошені у розшук судді перебувають на робочих місцях

Голова ОАСК, його заступник та троє суддів, яких напередодні НАБУ оголосило в розшук, перебувають на робочих місцях та виконують свої службові обов'язки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

"Повідомляємо, що голова Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступник та три судді ОАСК, яких напередодні Національним антикорупційним бюро України було оголошено в розшук за спробу захоплення державної влади, перебувають на робочих місцях та продовжують виконувати свої службові обов'язки", - ідеться в повідомленні.

В ОАСК стверджують, що заяви про "систематичне неприбуття на виклики детективів НАБУ для допитів", не відповідають дійсності, адже "ті співробітники суду, яких було викликано на допити у встановленому законом порядку, були на них присутні".

У суді також заявили, що інші судді ОАСК, зазначені у повідомленні на сайті НАБУ, "до цього часу у встановленому законом порядку не отримували як жодних повідомлень про підозру у скоєнні злочинів, за які їх оголошено в розшук, так і повісток про їх виклик".

"Судді ОАСК продовжують виконувати свої обов'язки у звичайному режимі та готові з'явитися на допит у порядку, передбаченому КПК", - заявили в ОАСК і закликали працівників НАБУ дотримуватися чинного законодавства.

У суді нагадують, що втручання у будь-якій формі в діяльність судді, вчинене особою з використанням службового становища, є кримінальним правопорушенням, за яке передбачене суворе покарання.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

21 липня у НАБУ повідомили, що у межах кримінального провадження, у якому в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони наразі у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п'ятьом суддям суду.

Цього ж дня Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук суддів ОАСК Павла Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова. Також розшукуються члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош. За матеріалами Укрінформ.