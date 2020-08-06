В Офісі генпрокурора не отримували від Білорусі запрошення для розслідування у справі бойовиків "Вагнера"

В Офісі генерального прокурора заявили, що поки не отримували від Білорусі офіційного запрошення на розслідування у зв'язку з затриманням під Мінськом найманців приватної військової компанії "Вагнера".

Про це нам повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Там зазначили, що вирішуватимуть, чи поїде генпрокурорка Ірина Венедіктова до Білорусі для розслідування, після офіційного запрошення.

Білоруські ЗМІ повідомили, що Лукашенко доручив запросити в країну генпрокурорів України та Росії для розслідування інциденту з "вагнерівцями".

За матеріалами Громадське телебачення