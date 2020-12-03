В Офісі генпрокурора розцінюють закиди НАБУ на їхню адресу як спробу публічної дискредитації та тиску на Венедіктову

В Офісі генерального прокурора заявляють, що розміщене напередодні на сайті Національного антикорупційного бюро України повідомлення, в якому звинуватили Офіс генпрокурора нібито в перешкоджанні притягненню винних до відповідальності у справі Нацгвардії та щодо низки інших справ, є безпідставним, і розцінюють це як спробу дискредитації генпрокурора Ірини Венедіктової та тиску на неї.

"... подібні закиди Національного антикорупційного бюро України на адресу Офісу генерального прокурора можливо розцінити виключно як спробу публічної дискредитації як керівника правоохоронного органу, так і його працівників та зниження рівня довіри до них до критично низького шляхом маніпулювання фактами та безпідставними звинуваченнями", - йдеться в заяві, оприлюдненій у четвер увечері прес-службою Офісу генпрокурора.

Крім того, додають в офісі, "спотворення НАБУ реальних фактів може свідчити про намагання приховати неефективність здійснених досудових розслідувань та використання ЗМІ з метою тиску на генерального прокурора для прийняття тих чи інших процесуальних рішень", що є порушенням чинного законодавства України та гарантій щодо самостійності та незалежності прокурора у здійсненні його діяльності. За матеріалами Інтерфакс-Україна.