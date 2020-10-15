В Офісі президента назвали всі п'ять запитань опитування Зеленського

В Офісі президента Володимира Зеленського озвучили список питань, які увійдуть у Всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Про це виданню "Новое время" розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, п'ять питань виглядають так:

1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

4. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях - для зменшення болю у важких хворих?

5. Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?

При цьому, Подоляк зазначив, що стосовно п'ятого питання ще тривають обговорення.

Опитувальний листок буде видрукований на офсетному папері з щільністю 80г /м2. Також готуються 30 тис. урн для їх збору.

Зазначимо, що 4 лютого Верховна Рада ухвалила проєкт постанови No1017 / П1 про попереднє прийняття законопроєкту, який передбачає скорочення кількості депутатів з 450 до 300.

Нагадаємо, президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Він зазначив, що це будуть "п'ять важливих запитань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємося з друзями, батьками чи таксистами, про те, що раніше в нас ніколи не питали". Перше питання Зеленський озвучив 14 жовтня, решту чотири - по одному кожного наступного дня.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом України. В Офісі президента повідомили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що виділення додаткових коштів на проведення опитування не передбачається. За матеріалами LB.ua