В Офісі президента немає "смотрящих" за Києвом та іншими містами - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що в Офісі президента немає жодних "смотрящих" за Києвом та іншими містами України, і зазначає, що не знає екс-голову фракції Блока Леоніда Черновецького в Київраді Дениса Комарницького.

"Я просто не знаю, хто такий пан Комарницький, відверто кажучи. А якщо я не знаю, то він не може бути "смотрящим" від Офісу. По-друге, "смотрящих" від Офісу за Києвом немає. "Смотрящих" за будь-яким містом в Україні від Офісу немає. Загалом питання "смотрящих" не існує в нашому Офісі", - сказав він на брифінгу в четвер після засідання фракції "Слуга народу".ть