В Офісі президента пояснили, чому Зеленський оселився на держдачі в Конча-Заспі

Президент України Володимир Зеленський тимчасово оселився в державну резиденцію Конча-Заспа, тому що продав свої будинки в селі Іванковичі Київської області.

Про це повідомили в Офісі президента України після опублікування розслідування програми "Схеми" про те, що Зеленський переїхав в державну дачу.

За даними ОП, будинок і земельну ділянку продали в липні 2020 року. 7 липня відповідні зміни внесені до Єдиного реєстру електронних декларацій.

"Президент України з сім'єю тимчасово проживатиме у державній резиденції Конча-Заспа", - заявили в ОП.

Нагадаємо, увечері 9 липня стало відомо, що Зеленський оселився на державній дачі в Конча-Заспі, де по сусідству живуть колишні президенти, голови Верховної Ради і прем'єр-міністри.

Журналісти з'ясували, що президент уже кілька днів поспіль їде після роботи саме в Конча-Заспу.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський отримав від Національного агентства з питань запобігання корупції два протоколи у зв'язку з адміністративними порушеннями. Так, минулого року родина глави держави отримала грошові кошти в рахунок погашення вартості ОВДП на загальну суму 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.

Згідно з українським законодавством, Зеленський повинен був подати до реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. За матеріалами ZN.ua