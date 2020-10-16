В Офісі президента пояснили ініціативу щодо легалізації медичного канабісу

Питання винесли через потребу 2 млн українців у ліках на основі медичної марихуани

На загальнонаціональне опитування винесли питання про легалізацію медичного канабісу через його необхідність при лікуванні онкохворих та військовослужбовців. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що головними аргументами "за" легалізацію конопель із медичною метою є використання препаратів на їх основі як ефективного та легкого знеболювального. Зокрема, це особливо важливо для людей з онкологічними захворюваннями, які наразі вимушені рятуватися за допомогою набагато важчих та небезпечніших за наслідками для організму препаратів.

Крім того, в ОП додали, що застосування медичної марихуани у державах, які це вже дозволили, демонструє її ефективність при депресіях, посттравматичному стресовому розладі, що важливо для військовослужбовців, які повертається додому з війни. Також група препаратів на основі канабісу використовується і при низці інших тяжких станів і захворювань.

В Офісі президента зазначають, що за попередніми підрахунками, ліків на основі канабісу потребують не менше двох мільйонів українців.

Водночас головним аргументом противників легалізації є те, що під виглядом медичних препаратів можуть розповсюджуватися й наркотичні речовини. "Але ефективною є та держава, яка нівелює ризики та використовує з користю для народу усі можливості, які існують", - йдеться в повідомленні.

Як наголосили в Офісі президента, питання стоїть лише про легалізацію медичного канабісу. "Підкреслюємо: йдеться тільки про препарати медичного характеру, які необхідні людям, що переживають важкий системний біль, вкрай тривожні та депресивні стани, посттравматичний стресовий розлад, зокрема й після фронту", - резюмували в ОП.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський назвав три останні питання загальнонаціонального опитування, яке відбудеться під час голосування на місцевих виборах. Одне з них стосується необхідності легалізації медичного канабісу. За матеріалами ZIK