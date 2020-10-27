В Офісі президента прокоментували рішення ОАСК щодо Ситника

В ОПУ заявили про те, що рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) щодо звільнення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника не можна вважати остаточним.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента ввечері у вівторок, 27 жовтня.

У президента зазначили, що будь-які розбіжності навколо антикорупційних органів не мають вплинути на незалежність антикорупційної інфраструктури. В ОП також констатують, що рішення може бути оскаржене, а НАБУ продовжить функціонувати як повноцінний орган.

"Виходячи з відповіді НАБУ на такі повідомлення, констатуємо, що вказане рішення не можна вважати остаточним через те, що воно буде оскаржене. З огляду на відповідь міністра юстиції Дениса Малюськи, констатуємо, що НАБУ як було, так й залишається повноцінно чинним правоохоронним органом, - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що перелік підстав для звільнення директора НАБУ міститься в чинному законодавстві. Цей перелік може бути змінений тільки за рішенням Верховної ради, а не суду.

Щодо рішення Конституційного суду, який нещодавно визнав деякі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України" такими, що не відповідають Конституції, у президента зазначили, що воно є остаточним і не підлягає оскарженню. В ОП очікують, що деякі положення закону будуть скориговані відповідно до Конституції.

"Незалежно від того, як оцінюють це рішення, для народних депутатів існує об'єктивна необхідність переглянути положення закону про НАБУ, скорегувавши їх із урахуванням на конституційні норми. Сподіваємося, що народні обранці не будуть затягувати цей процес, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро вважає рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про "усунення" директора НАБУ Артема Ситника з посади спробою втручання в роботу органу правопорядку. За матеріалами Слово і Діло.