В Офісі президента відреагували на заяву про відставку радника Єрмака Уманського
Глава Офісу президента Андрій Єрмак ухвалить рішення щодо заяви про відставку свого радника Ігоря Уманського після особистої зустрічі.
Про це НВ повідомив заступник Єрмака Михайло Подоляк.
"Глава Офісу зараз, з відомих причин, перебуває на ізоляції. З Ігорем Уманським у них відбулася попередня телефонна розмова. Домовилися про те, що заява поки буде на столі у глави, але остаточне рішення щодо неї буде ухвалено лише після особистої зустрічі. Тоді ж глава дасть оцінку мотивації Ігоря Івановича й ухвалить остаточне рішення...", - заявив він.
Глава Офісу президента перебуває в лікарні Феофанія з COVID-19.
Нагадаємо, Ігор Уманський 12 листопада повідомив, що подав заяву про відставку.
"Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - усі на вихід! І я почну перший", - прокоментував він, але пообіцяв розповісти про причини свого рішення пізніше.
Уманський двічі обіймав посаду першого заступника міністра фінансів: з січня 2008 року по березень 2010-го і з жовтня 2014 року по грудень 2015- го. У 2009-2010 роках він був в.о. глави Мінфіну в уряді Юлії Тимошенко. Уманський також був позаштатним радником п'ятого президента України Петра Порошенка з жовтня 2016 року по березень 2019-го.
З 4 березня 2020 року він очолював Міністерство фінансів і за цей час двічі ініціював відставку голови Податкової служби Сергія Верланова і глави Митної служби Максима Нефьодова, але Кабмін це питання не розглядав. В кінці березня Верховна Рада звільнила Уманського.
У квітні він став радником глави ОП Андрія Єрмака і займався викоріненням схем на митниці й в податковій.
11 листопада Кабінет міністрів запровадив карантин вихідного дня. Проти виступила низка міст, за даними LB.ua, три члени уряду не підтримали рішення.
Карантин вихідного дня в Україні - що потрібно знати почнеться 14-15 листопада, буде діяти з 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка. За матеріалами nv.ua