В ОП підтвердили, що візит Зеленського до Білорусі скасований

Візит президента Володимира Зеленського в Білорусь дійсно скасовано. Про це прессекретар президента Юлія Мендель повідомила "РБК-Україна" у четвер, 24 вересня.

"Справді, візит президента України до Білорусі, запланований в жовтні, було скасовано", - сказала вона.

Раніше про те, що візит Зеленського до Білорусі скасовано, повідомив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

Нагадаємо, 27 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю на дипломатичному рівні.

За матеріалами РБК-Україна, Тиждень.ua