В ОП України закликали Білорусь не поширювати неправдивих заяв для паломників-хасидів

На 16 вересня до 2 тис. паломників-хасидів перебувають на кордоні між Республікою Білорусь і Україною. Більшість із них прибула з Ізраїлю, довірившись чуткам про те, що український кордон із Білоруссю нібито відкрито, заявили в Офісі президента України.

В ОП зауважують, що влада Білорусі деякими своїми непродуманими заявами навмисно або ненавмисно підігріває чутки про можливість вільно перетнути іноземцям кордон з Україною.

В Офісі нагадали, що Україна була змушена закрити кордон для іноземців через суттєве погіршення ситуації з COVID-19. Також на території нашої держави залишаються чинними суворі карантинні обмеження, що унеможливлює проведення масових заходів, зокрема релігійного характеру.

"Так само як навесні ми змушені були обмежувати участь людей у святкуванні Великодня, зараз пояснюємо, що і масове святкування Рош га-Шана за участю тисяч паломників у місті Умані Черкаської області України, на жаль, неможливе", - ідеться в повідомленні.

В ОП закликають білоруську владу припинити створювати додаткову напругу на кордоні й не поширювати неправдивих заяв для паломників, які можуть створити у них відчуття, що кордон України все-таки можуть відкрити для іноземців.

"Змушені також констатувати, що особисту образу певних осіб у де-факто діючій білоруській владі поширюється сьогодні, на жаль, і на площину міждержавних відносин. Україна, нагадаємо, зайняла нейтральну позицію щодо політичної кризи, яка була спровокована сумнівно організованим голосуванням на виборах президента Республіки Білорусь 9 серпня цього року", - додали у відомстві.

З 28 серпня до 28 вересня 2020 року кордон України закрили для іноземців у зв'язку із загостренням епідемічної ситуації, таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів 26 серпня. Для громадян Білорусі передбачили преференції.

"Європейська правда" з посиланням на джерела повідомила, що рішення Кабміну було продиктовано прагненням не допустити паломництва хасидів на святкування Рош га-Шана.

За два дні до закриття кордону хасиди почали прибувати в Україну. 14 вересня в Держприкордонкомітеті Білорусі повідомили, що на кордоні з Україною перебуває понад 1,5 тис. хасидів, які вимагають пустити їх на святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана). У Держприкордонслужбі України заявили, що очікують прибуття до кордонів України 4 тис. хасидів.

Зараз кордон із Білоруссю охороняють у посиленому режимі. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив уряду домовитися з Україною про надання зеленого коридору для хасидів.

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформляти хасидів на виїзд в Україну, повідомила пресслужба МЗС України. За матеріалами Гордон.