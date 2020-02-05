В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в автомобильном транспорте

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об автомобильном транспорте (относительно запрета акустического насилия).

Авторами выступили 14 депутатов из разных фракций – "Слуга народа", "Евросолидарность", "Голос", Батькивщина и группы "За будущее".

Как отметил один из авторов – народный депутат фракции "Евросолидарность" Владимир Вятрович, законопроект №3006 призван "положить конец акустическому насилию в пассажирском транспорте".

" Пассажиры на всех видах транспорта смогут ехать в тишине, а не доказывать водителям свое право не слушать звуки "шансона" или какого-то сериала", - пояснил Вятрович.

Депутат подчеркнул, что трансляция звука музыки или фильмов на пассажирских рейсах будет разрешена только через наушники.

Как писали СМИ, в Украине волонтер и ее подруга возвращались с похорон военнослужащего, погибшего на Донбассе. Они попросили водителя выключить сериал на русском языке. В результате вынуждены были выйти из автобуса, не доехав до места назначения