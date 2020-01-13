В Раду внесли постановление о возвращении Украины к работе в ПАСЕ

Проектом предлагается, чтобы украинская делегация подала свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления No2718 "О заявлении Верховной рады Украины "Об участии Постоянной делегации Верховной рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Проектом предлагается предусмотреть, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.

Указано, что целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилия Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине.

"Верховная рада ... призывает страны-члены СЕ усилить усилия по побуждению российской стороны к выполнению ее международных обязательств как члена Совета Европы, в том числе принятых Ассамблеей резолюций и рекомендаций, с целью восстановления уважения со стороны Российской Федерации к принципам международного права, включая территориальную целостность и нерушимость границ в Европе", - указано в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент на этой неделе примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Так, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что украинская делегация может вернуться в ПАСЕ уже в январе 2020 года.

В сентябре 2019 года украинская делегация официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Таким образом Украина отреагировала на возвращение РФ в ПАСЕ без выполнения требований резолюций по агрессии против Украины. По материалам РБК-Україна.