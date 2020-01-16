В Украине вступил в силу закон о "кнопкодавстве" нардепов

В четверг, 16 января, вступил в силу закон No 404-IX о штрафах для нардепов за неперсональное голосование.

Согласно документу, вводится уголовная ответственность за умышленное голосование народным депутатом на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата.

Штраф за его нарушение составляет от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 51 тысяч гривен до 85 тысяч гривен).

Досудебное расследование случаев кнопкодавства будут осуществлять следователи Государственного бюро расследований.

В среду, 15 января, в парламентской газете Голос Украины обнародовали закон, предусматривающий наказание за кнопкодавство.

Законопроект был принят Верховной Радой 19 декабря 2019 года, а 13 января 2020 его подписал президент Владимир Зеленский.