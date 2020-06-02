В Україні повномасштабної війни з Росією бути не може - Резніков

Попри те, що Україна "своєю кров'ю сплачує спокій Європи", повномасштабна війна з Росією їй не загрожує.

Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в етері передачі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Просунення російських військ глибше в територію України я вже не вбачаю як загрозу, тому що 350 тисяч українських бійців пройшли випробування на східному фронті. Це серйозний потенціал, яким не володіють сьогодні навіть багато європейських країн", - пояснив посадовець.

Він зазначив, що "широкомасштабної війни сьогодні бути не може" також через економічну кризу та пандемію COVID-19.

"Так, виклик є, але ми з цим викликом живемо шість років, більше ніж хтось, і Україна сьогодні своєю кров'ю сплачує спокій Європи. Насправді війна відбувається не на сході України, війна відбувається на сході Європи. Тому ми якраз і закликаємо, і запрошуємо наших західних партнерів, що: "Давайте перегленемо Будапештський меморандум", - додав міністр.

Раніше український нардеп 8-го скликання Борислав Береза припустив, що падіння цін на нафту принесе Росії проблеми, які уряд вирішуватиме шляхом відведення уваги населення - наприклад, повномасштабною війною з Україною. За матеріалами ТСН.ua