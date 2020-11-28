В четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів. У суботу, 28 листопада, в Києві в Національному музеї "Меморіал жертв Голодомору" пройшли скорботні заходи.

Вперше День пам'яті жертв Голодоморів було введено указом президента Леоніда Кучми в 1998 році. 2004 року назву було змінено на "День пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій". А в 2007 році президент Віктор Ющенко встановив своїм указом "День пам'яті жертв голодоморів".

У День пам'яті жертв Голодомору українці за сумною традицією вшановують пам'ять заморених голодом хвилиною мовчання і моляться за упокій померлих страшною смертю предків, відвідують поминальні богослужіння, де згадують вбитих комуністичним тоталітарним режимом співвітчизників.

Скорботною акцією цього дня є щорічна акцію "Запали свічку пам'яті" - після загальнонаціональної хвилини мовчання українці запалюють свічки на своїх вікнах у пам'ять за невинні душі закатованих режимом людей.