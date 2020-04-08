В уряді готують відставку тимчасового керівника ДП "Укрзалізниця" Желька Марчека

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ході онлайн- конференції.

Він зазначив, що відставка глави залізничного перевізника може відбутися в найближчі дні. Причиною звільнення міністр назвав те, що чиновник не виправдав покладених на нього в Кабміні очікувань.

"На жаль, він не виправдав довіри і найближчим часом буде звільнений. Це питання кількох днів", - сказав він.

Також Владислав Криклій пояснив призупинення конкурсу на посаду глави перевізника, за його словами це сталося через введений в країні карантин. В таких умовах нібито було неможливо всім претендентам пройти співбесіду.

Як повідомляв "Апостроф", раніше співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему розкрадання державних коштів, які були виділені на переоснащення будівлі вагонного депо "Одеської залізниці". В СБУ зазначили, що "угода" завдала шкоди "Укрзалізниці" на суму майже 600 тисяч гривень.