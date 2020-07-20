Вадима Пристайка призначили послом України у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України у Великій Британії і Північній Ірландії. Також вона більше не буде постійним представником України при Міжнародній морській організації.

На її місце призначили ексвіцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка, йдеться в Указі No286/2020 від 20 липня.

Галібаренко представляла Україну з 25 вересня 2015 року.

Наступним своїм Указом No288/2020 від 20 липня, президент призначив посла України у США Володимира Єльченка, повноважним представником України в Антигуа і Барбуді та на Ямайці за сумісництвом. Хто такий Вадим Пристайко

Кадровий дипломат Вадим Пристайко обіймав посади заступника міністра закордонних справ, був послом України у Канаді та очолював місію України у НАТО.

У травні 2019 року був заступником керівника Офісу президента, пізніше - міністром закордонних справ. Звільнений з посади 4 червня 2020 року. За матеріалами ICTV Факти