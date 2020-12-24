ВАКС переніс засідання щодо Татарова на 28 січня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) переніс на 28 січня 2021 року засідання щодо розгляду клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову.

Таке рішення ухвалене сьогодні на засіданні суду, передає кореспондент Укрінформу.

Як повідомляв Укрінформ, справу Татарова забрали з підслідності Національного антикорупційного бюро. За повідомленнями ЗМІ, це сталося проти ночі 24 грудня.

Раніше САП оголосила, що клопотатиме у ВАКС про обрання Татарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

21 грудня Татаров з'явився в НАБУ, де отримав повідомлення про підозру. Також він написав заяву про тимчасове призупинення виконання своїх посадових обов'язків та їх передачу іншій посадовій особі.

Адвокат Татарова Олександр Кузьменко поінформував, що кримінальне провадження НАБУ стосується знижки на парковку в одному з житлових комплексів Києва.

1 грудня редактор інтернет-видання "Цензор.net" Юрій Бутусов у Фейсбуці поінформував, що колишній народний депутат і екскерівник "Укрбуду" Максим Микитась дав викривальні показання на Татарова у справі про махінації з квартирами для Нацгвардії.

За словами журналіста, Микитась повідомив слідству, що Татаров під час роботи в "Укрбуді" нібито підкупив експерта МВС, щоб той фальсифікував експертизу на користь компанії.

За повідомленням Офісу Президента, наразі Татаров відсторонений від виконання службових обов'язків.