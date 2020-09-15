ВАКС заарештував помічника нардепа Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн грн

За клопотанням прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) і детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід помічникові народного депутата, підозрюваному в пособництві в отриманні неправомірної вигоди, вчиненому посадовцем, котрий займає особливо відповідальне становище.

"Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання і застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1,5 млн грн застави", - повідомляє у вівторок увечері пресслужба САП.

У прокуратурі зазначили, що постанова про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена впродовж 5 днів.

В інформації не зазначається ім'я помічника нардепа, як і ім'я самого парламентарія. Водночас як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", йдеться про Івана Фіщенка, якого НАБУ підозрює в хабарництві у змові з нардепом від "Слуги народу" Олександром Юрченком. За матеріалами Интерфакс-Україна.