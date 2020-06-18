Вбивства Гонгадзе і Шеремета замовила одна людина з влади - Шокін.

Замовником вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета є одна і та ж особа, заявив колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін в ефірі програми "Бацман".

"Це моя думка така. Вона заснована на фактах, які я знаю", - сказав ексгенпрокурор.

За його словами, цей чоловік - українець, але Шокін готовий назвати його прізвище тільки, коли знову стане генпрокурором.

На уточнювальні питання екс-генпрокурор пояснив, що чоловік, якого він вважає замовником вбивства Гонгадзе і Шеремета, знаходиться в Україні і є представником влади. Справа Гонгадзе

Засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі Київської області знайшли обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати журналістові. Мати журналіста Леся Гонгадзе відмовлялася визнавати, що знайдені останки належать її синові.

У січні 2016 року суд залишив колишньому генералу МВС Олексію Пукачу довічне ув'язнення за вбивство журналіста Гонгадзе. Однак ні Пукач, ні родина Гонгадзе з вироком не згодні. На суді обвинувачений натякав, що мотиви для вбивства журналіста були у експрезидента Леоніда Кучми і голови його адміністрації Володимира Литвина.

Мирослава Гонгадзе зазначила, що суд не назвав і не покарав головних винуватців смерті її чоловіка - замовників вбивства.

В лютому 2015 року Шокін відновив досудове розслідування кримінальної справи за фактом вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і створив слідчу групу з розслідування справи. Справа Шеремета

12 грудня 2019 року керівництво поліції повідомило, що у вбивстві Шеремета підозрюють дитячого кардіохірурга і волонтерку Юлію Кузьменко, рок- музиканта і бійця ССО Андрія Антоненка і військового медика Яну Дугарь. За версією слідства, мотивом вбивства була "дестабілізація суспільно- політичної ситуації". Вірогідних замовників у поліції назвати не змогли.

13 грудня Печерський суд відправив Дугарь цілодобовий під домашній арешт, а Кузьменко взяв під варту на 60 діб без права внесення застави. Запобіжний захід підозрюваним обирав суддя Сергій Вовк, який у 2012 році відправив за грати Юрія Луценка. ЄСПЛ визнав той вирок політично вмотивованим.

Апеляційний суд Києва залишив запобіжні заходу без змін, проігнорувавши десятки бажаючих взяти Кузьменко й Антоненка на поруки, а також на інформацію про алібі підозрюваних і аргументи захисту щодо .

Згодом підозрюваним кілька разів продовжували запобіжні заходи.

Колеги Шеремета з "Української правди" також засумнівалися в озвученій поліцією версії щодо мотивів вбивства.

Журналіст Павло Шеремет трагічно загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. За матеріалами Дзеркало тижня. Україна