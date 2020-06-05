Вбивство Шеремета: розслідування не пов'язане з моєю кар'єрою, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета ніяк не пов'язано з його кар'єрою

Про це у Верховній Раді заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає Еспресо.TV.

"Слідство вважає, що має вичерпний набір аргументів для оголошення підозр. Підозрювані відмовилися від дачі показань, участі у слідчих експериментах і перевірки на поліграфі... Розслідування цієї справи дуже серйозне, воно ніяк не пов'язане з персоналіями, кар'єрами, моєї чи інших чиновників або поліцейських. Не можу більш детально торкатися деталей справи, але епізод щодо трьох підозрюваних виділено окремо і передано до суду", - зазначив Аваков.

Він також додав, що слідство щодо організаторів, замовників та співучасників вбивства Шеремета ще триває.

Нагадаємо, 25 травня прокурори відмовились прийти на засідання суду по Дугар, бо головував суддя Новак, який випустив її з СІЗО під домашній арешт. Раніше слідство змінило підозру Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку та Яні Дугар у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Дугарь отримала документи про кінець розслідування.

Печерський районний суд Києва 25 травня залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка до 23 липня.

Печерський райсуд Києва призначив заставу у 168 тис. грн підозрюваній у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яну Дугарь, адвокати зібрали суму застави.

Адвокат Леонід Маслов заявив, що за 5 днів після завершення розслідування та зміни характеру підозри Антоненку з організатора на виконавця досі не отримав матеріали кримінального провадження. За матеріалами Еспресо TV.