Ведучій новин російського "РБК" заборонено в'їзд на три роки в Україну

Ведучій новин російського телеканалу "РБК" заборонено в'їзд на три роки в Україну через відвідування тимчасово окупованого Криму, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Одну з порушниць, громадянку Молдови, прикордонники зупинили вчора в Одеській області. Жінка прямувала автобусом на в'їзд в Україну й планувала транзитом проїхати до Росії. Український кордон вона перетинала в пункті пропуску "Могилів-Подільський". Під час паспортного контролю стосовно громадянки спрацювала база даних прикордонного відомства, оскільки до її спроби перетнути кордон співробітники Держприкордонслужби вже мали попередню інформацію про її незаконні подорожі в окупований Крим", - йдеться в повідомленні, повідомляє "Интерфакс-Україна".

Пізніше було встановлено, 39-річна жінка працює ведучою новин на телеканалі "РБК", а до цього - на низці інших каналів. У 2018 році вона, порушуючи порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України і виїзду з неї, відвідувала АРК.

"За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетинанні кордону і на три роки заборонили в'їзд в Україну. Наразі її повернули у зворотному напрямку", - додали у відомстві.