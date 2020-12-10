Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи в Україні

Венеціанська комісія дійшла висновку, що рішення Конституційного суду України про неконституційність окремих положень антикорупційного законодавства "не має чіткої аргументації, твердих основ у міжнародному праві та приймалося під впливом можливого конфлікту інтересів". Про це йдеться у відповіді Комісії на запит президента Володимира Зеленського.

Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ щодо антикорупційної реформи й запропонувала Верховній Раді варіант вирішення конституційної кризи. При цьому комісія наголошує, що боротьба з корупцією важлива, але також важливо, щоб виконавча і законодавча гілки влади виконували рішення КСУ, а сам суд - дотримувався процедур і логіки своїх попередніх рішень.

"Конституційний суд, з одного боку, заслуговує на інституційну повагу, але, з іншого боку, повинен поважати власні процедури та повинен ухвалювати рішення, які загалом відповідають його власній прецедентній практиці", - йдеться у рішенні.

"Проте, конституційна роль КСУ має поважатися, і Верховна Рада повинна імплементувати рішення, інтерпретувавши його з урахуванням конституційних основ країни та чинних міжнародних стандартів, захищаючи суспільні інтереси, такі як боротьба з корупцією, в тому числі у судовій владі", - наголошено в рішенні.

У комісії пропонують Раді зберегти обов'язок держслубовців (зокрема суддів) подавати декларації про доходи, мати ефективний механізм перевірки таких декларацій та передбачити відповідне покарання для тих, хто свідомо зазначає у декларації неправдиву інформацію.

Також пропонується відновити повноваження НАЗК з контролю за чиновниками, окрім суддів, оскільки на них не поширюється рішення КСУ.

Для нагляду НАЗК за суддями може бути створений механізм скарг або звітів. Таким органом може стати Вища кваліфікаційна комісія суддів, але тільки після перезавантаження і включення в її склад незалежних членів.

Щоб знизити ризики можливого тиску НАЗК на суддів пропонується посилити громадський контроль за НАЗК відповідно до стандартів GRECO. Також пропонується звузити деякі слідчі повноваження НАЗК.

Нагадаємо, Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

25 листопада президент звернувся до Венеціанської комісії з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року. Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

Зокрема, президент звернувся із проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями КСУ за наявності можливого конфлікту інтересів, щодо додержання процедури розгляду справи та ухвалення рішення, зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання. Президент закликає надати висновок за процедурою прискореного розгляду, зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення задля виходу з конституційної кризи.

3 грудня судді КСУ провели консультації з представниками Венеційської комісії і обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства. У цей же день у профільному Комітеті Ради повідомили, що розглядатимуть законопроєкти щодо КСУ після 12 грудня, коли будуть висновки комісії.

Президент Зеленський закликав Раду не розглядати його законопроєкт про КСУ до отримання висновків Венеціанської комісії. За матеріалами LB.ua