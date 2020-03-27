Генпрокурор Ірина Венедіктова перерозподілила обов'язки в Офісі генпрокурора, усунувши при цьому свого заступника Віктора Трепака від керівництва департаментом, який, зокрема, здійснює нагляд над Службою безпеки України. Відповідний указ, датований 27 березня, надали ZN.UA джерела.

Також джерела підтвердили інформацію про те, що Віктор Трепак написав заяву про відставку, після відсторонення. Департаментом нагляду за спеціальними органами правопорядку замість Трепака тепер керує Олексій Симоненко. До департаменту входять:

Управління кримінальних проваджень:

- відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням СБУ і підтримання обвинувачення;

- відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України і підтримання обвинувачення;

- відділ процесуального керівництва і підтримання обвинувачення у відношенні співробітників спеціальних органів правопорядку;

- відділ із боротьбі з тероризмом;

Управління нагляду:

- відділ нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю СБУ і Держприкордонслужби;

- відділ нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю ДБР та інших органів;

- відділ нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю Національної поліції та Бюро фінансових розслідувань;

Управління координації:

- відділ нагляду за органами досудового розслідування та підтримання обвинувачення;

- відділ координації та інформаційно-аналітичної роботи;

Відділ документального забезпечення.

Нагадаємо, 6 березня Верховна Рада відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. За даними ZN.UA генпрокурор позбувся своєї посади, так як президенту Володимиру Зеленському не сподобався відмова Рябошапки підписувати підозру ексглаві держави Петру Порошенку. Правда своєю відмовою Рябошапка врятував репутацію правоохоронних органів, адже підозра була складено безграмотно і з процесуальними помилками.

На місце Рябошапки призначили Ірину Венедіктову. У свій час вона була кандидатом на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду. Однак під час кваліфікаційного оцінювання вона отримала 118,5 балів зі 125 мінімальних.

На думку головного експерта State Watch Олександра Леменова, Ірина Венедиктова, очевидно, буде саме тією людиною, яка буде ставити підпис без зайвих питань, легітимізувавши спущені зверху завдання.

За матеріалами DT.UA