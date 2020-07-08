Венедіктова прокоментувала завершення розслідування у справі стосовно Порошенка

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що зібрані докази під час досудового розслідування у справі щодо п'ятого президента України Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка є достатніми для складання обвинувального акту.

Про це вона повідомила у відеозверненні.

Венедіктова повідомила, що наразі правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень, розпочатих за ухвалами судів, заявами громадян та матеріалами правоохоронних органів у яких фігурує Порошенко. У чотирьох провадженнях розслідування завершено закриттям через відсутність складу злочину.

"У нас немає функції дослідчої перевірки - за формальними ознаками правоохоронні органи мають вносити до ЄРДР всі заяви про злочини. Добре це чи погано - питання до законодавця. Заяви про злочини, вчинені п'ятим президентом, надходять з усієї держави. Цього тижня, наприклад, надійшли з Маріуполя та Рівного від звичайних громадян, - сказала Венедіктова.

За її словами, справи щодо п'ятого президента одразу ж називають політичними - звідусіль лунають такі думки від "експертів", далеких від Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора, не знайомих із матеріалами проваджень, планом слідчих дій, доказами, отриманими за результатами експертиз і допитів та інших процесуальних дій.

"Сьогоднішня справа - це справа, в якій зібрано достатньо доказів для повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. На жаль, численні недоліки та суперечності КПК надають можливість недоторканим і далі залишатися такими. Зверніть увагу, як за чинним Кримінальним процесуальним кодексом можна до безкінечності затягувати справу, - розповіла Венедіткова.

Також Венедіктова зазначила, що сьогодні лунають гасла, що суд зібрався вночі і виніс ухвалу про продовження строків досудового розслідування.

"Ні, судове засідання було призначене ще на позавчора, однак сторона захисту не з'явилась. Вчора о 14:00 засідання таки почалось, але адвокати заявили відвід судді і лише після розгляду відводу о 18:30 розпочався розгляд основного клопотання по суті. Суд прийняв рішення майже о першій ночі, - сказала Венедіктова.

За її словами, сторона захисту, як і протягом всього розслідування, всіляко намагалась затягнути процес, ставлячи під сумнів абсолютно все.

"Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акту, сьогодні підозрюваним, стороні захисту, а також потерпілій стороні ми відкрили доступ до матеріалів досудового розслідування. Далі - суд. Прокурорська тяганина із справами має закінчуватися, - наголосила Венедіктова.

Окрім того, Генеральний прокурор відмітила, що під час обрання запобіжного заходу суд і прокурори продемонстрували незаангажованість і професійність в процесуальній площині - запобіжний захід обирався для забезпечення поведінки підозрюваного під час досудового розслідування. Слідство завершено.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва залишив без розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку, яке відкликала сама прокуратура.

За матеріалами Слово і Діло.