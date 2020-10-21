Венедіктова розповіла представникам Ради Європи про переатестацію прокурорів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела зустріч із представниками Ради Європи.

Участь у ній взяли директор програм Генерального директорату програм Ради Європи Верена Тейлор, в.о. голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко та менеджер проєкту Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції в Україні Натіа Джапарідзе. Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Не дивлячись на пандемію та завдяки допомозі наших міжнародних партнерів нам вдалося завершити атестацію обласних прокуратур та одномоментно їх запустити. При цьому жодні процеси не зупинялись і ніхто не відчув незручностей. Таким чином зараз працюють 26 обласних прокуратур і 4 спеціалізовані у військовій та оборонній сферах у регіонах, минулого тижня їхні керівники звітували про перший місяць своєї діяльності. Нині розпочалася атестація прокурорів місцевих прокуратур і велика кількість прокурорів виявила бажання взяти у ній участь", - цитує Венедіктову пресслужба.

Генпрокурор також зазначила, що гарантія незалежності прокурорів опинилась під загрозою, у зв'язку із дискримінаційними положеннями щодо оплати праці прокурорів, зазначеними у проєкті закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Представники Офісу Ради Європи в Україні висловили своє занепокоєння з цього приводу.

Крім того, генпрокурор нагадала, що розпочався конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Головне завдання для всіх - щоб він був прозорим, чесним і легітимним.

Як відомо, попереднього очільника САП Назара Холодницького було звільнено з посади наказом генпрокурора Ірини Венедіктової з 21 вересня на підставі його заяви. Президент Володимир Зеленський розраховує, що керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде обрано на конкурсі найближчими місяцями. За матеріалами Укрінформ.