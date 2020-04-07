Венедіктова розповіла про кадрові пропозиції Єрмака
Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак пропонував новопризначеній генеральній прокуроруці Ірині Венедіктовій людей на посади заступників, але вони їй "не підійшли". Таку версію Венедіктова озвучила в інтерв'ю "Українській правді".
"Дивіться, ну, пан Єрмак мені дійсно рекомендував людей подивитися на заступників. Я подивилася і, на жаль, вони не підійшли мені. І пан Єрмак жодним чином ні на чому не наполягав, він сказав: подивися, послухай тощо", - заявила генпрокурорка.
Наприкінці березня депутат з фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео за участю брата голови ОП Дениса Єрмака. На них обговорювалося призначення "потрібних" людей на державні посади.
Плівки Лерос передав у Національне антикорупційне бюро, але після цього ним самим зацікавилися Державне бюро розслідувань і Служба безпеки України, проти депутата відкрили декілька кримінальних справ, які об'єднали в одну.
За словами Венедіктової, вона близько не знайома з Єрмаком-старшим, але у них склалися "робочі конструктивні відносини". А олігарха Ігоря Коломойського, якого пов'язують з низкою призначень в оновленому Офісі генпрокурора, "не бачила в житті, і він взагалі не міг нікого рекомендувати".
Також, за словами генпрокурорки, у справі плівок Лероса голова Офісу президента до неї не звертався, тільки просив "розібратися об'єктивно, і без зволікань".
А своїх заступників Олексія Симоненка, Андрія Любовича (за даними ЗМІ, пов'язані з Єрмаком і Коломойським) та Ігоря Мустеца (пов'язують з Іллею Павлюком, який допомагав Зе!Команді на виборах і мав свою групу у фракції) призначала "за суто професійним критеріям", запевняє генпрокурор.
"Логічно призначати заступниками людей, які були прокурорами", - додала Венедіктова.
За її словами, кадри на посади в Офіс генпрокурора рекомендували різні люди: активісти, представники владних структур і не пов'язані з владою. Наприклад, Ігоря Мустеца - люди "з прокурорського середовища", а не депутати з групи Павлюка.
Генпрокурорка також заперечила призначення Мустеца суто під відновлену військову прокуратуру: "Зараз Мустеца відповідає за міжнародне співробітництво та представництво в суді, але я розглядаю його на силовий блок - у Нацпол".
Нагадаємо, 27 березня Венедіктова представила нових заступників Олексія Симоненка й Андрія Любовича. Також вона перерозподілила обов'язки в Офісі генпрокурора, усунувши свого заступника Віктора Тропака від керівництва Департаментом нагляду за спеціальними органами правопорядку. Тепер цим департаментом керує Симоненко.
30 березня Венедіктова підписала заяву Віктора Трепака про відставку з посади заступника генпрокурора. Сам Трепак у коментарі ZN.UA, пояснив, що подав у відставку за власним бажанням ще 27 березня
Таке рішення заступник генпрокурора ухвалив після того, як Венедіктова змінила функціональні обов'язки заступників і відсторонила Трепака від усіх справ, які розслідує Служба безпеки України, зокрема і від справ про напади на громадських активістів - Катерини Гандзюк, Сергія Стерненка та інших. За матеріалами Українська правда, Дзеркало тижня. Україна