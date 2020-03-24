Венедиктова скасувала наказ про призначення Юлдашева прокурором Киє
Генпрокурор Ірина Венедиктова скасувала наказ про призначення Сергія Юлдашева прокурором Києва.
Про це вона сказала Українським Новинам.
"Його відновили за рішенням суду, але оскільки його повноваження як прокурора Києва закінчилися в липні 2019 року, ці повноваження були припинені. Після цього т.в.о. генпрокурора Чумак 6.03 призначив його на посаду, але в зв'язку з тим, що він підпадає під закон "Про очищення влади" і є в реєстрі люструваних (до сьогоднішні), його призначення було незаконним, тому і скасовано", - сказала вона.
На даний момент Юлдашев є звичайним прокурором прокуратури.
Нагадаємо, що Сергій Юлдашев був призначений прокурором Києва в червні 2014 року, а вже в березні 2015 року його звільнили за законом про очищення влади.
У лютому 2020 року Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним звільнення Юлдашева та відновив його на посаді.
Юлдашев народився 26 березня 1978 року в Києві. В органах прокуратури працював з 2001 року, був начальником управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, прокуратури Дніпропетровської області. За часів Віктора Януковича був заступником прокурора Луганської області.
За матеріалами LB.ua