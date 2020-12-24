Венедіктова відхрещується від причетності до передачі справи Татарова в СБУ

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заперечує причетність до передачі справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова з НАБУ до Служби безпеки України.

Венедіктова наголосила у тому, що діяла у межах закону і взяла відвід у цій справі. А "емоції й спрага самопіару - не помічники" у вивченні перебігу будь-якого розслідування.

"На перебіг розслідування будь-якого кримінального провадження слід реагувати виключно через призму законності прийнятих процесуальних рішень. (...) Згідно закону, я взяла відвід у питанні прийняття процесуальних рішень у впровадженні (No52020000000000655), більше відомому як "справа Нацгвардії" або Татарова", - заявила вона у коментарі "Українській правді.

За словами генпрокурорки, вона взяла відвід через суперечку про заміну групи прокурорів (рішення від 1 грудня, що заблокувало оголошення Татарову підозри на два тижні - ред.). Тож процесуальні повноваження у справі перейшли до її заступника Олексія Симоненка. Саме він поставив підпис під документом про зміну підслідності.

Водночас Венедіктова підтвердила, що підписувала апеляційну і касаційну скаргу на рішення Печерського і апеляційного судів, котрі дозволили передачу справи, але "колегія суддів касаційного кримінального суду в складі ВС залишила рішення Печерського суду чинним".

Вранці 24 грудня журналісти повідомили про передачу справи про квартири Нацгвардії, фігурантом якої є Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Передати справу ОГП зобов'язав Печерський районний суд Києва, Верховний суд підтвердив законність вимог. У НАБУ з рішенням судів не згодні, адже закон забороняє передавати справи, підслідність яких закріплена за бюро, іншим правоохоронним органам.

Детективи наголосили на тому, що рішення ухвалювалося без консультацій із НАБУ та САП. Відомості про це у Єдиному реєстрі досудових розслідувань з'явились майже опівночі 23 грудня, прокурорів про нього повідомили о 9:00 ранку 24 грудня.

У бюро передачу справи називають безпрецедентним втручанням у розслідування і наголошують на тому, що тепер Вищий антикорупційний суд не зможе відправити Татарова під арешт з альтернативою 10 млн грн. застави.

Нагадаємо, минулого тижня НАБУ оголосило підозру Олегу Татарову. У коментарі ZN.UA директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник зазначив, що у заступника голови ОПУ зараз немає адвокатського імунітету, тому підозру щодо нього підписувати можна.

Представників НАБУ не пустили до Офісу президента, щоб особисто вручити Татарову підозру. В ОПУ заявили, що прохання правоохоронців начебто було незаконним. Сам Татаров теж вважає справу проти себе "сфальсифікованою PR- акцією" і переконаний у тому, що арешту не буде.

Після оголошення підозри президент Володимир Зеленський не усунув заступника голови свого Офісу від виконання службових обов'язків. На Банковій обмежилися повідомленням журналістам про "припинення виконання Татаровим певних службових обов'язків". З юридичної точки зору усунути особу від виконання обов'язків можна тільки шляхом повного відсторонення або звільнення.

Татарова підозрюють у хабарі судовому експерту у справі про заволодіння коштами Нацгвардії. За матеріальну винагороду експерт занизив суму збитків у більш ніж 11 раз. У 2016-1017 році керівництво НГУ і компанія-забудовник підписали угоду про обмін квартир в житловому комплексі в центрі Києва (будувався на території колишньої військової частини) на "аналогічні" на околиці міста. Сума збитків сягнула 81 млн грн. За матеріалами Українська правда, ZN.UA