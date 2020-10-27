Венедіктова: Всім правоохоронцям поставлена незадовільна оцінка щодо боротьби з корупцією

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що всім правоохоронцям поставлена незадовільна оцінка з боротьби з корупцією, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Всім правоохоронцям була поставлена незадовільна оцінка щодо боротьби з корупцією. Основною локомотивною силою у протидії таким правопорушенням повинні бути спеціально створені органи - НАБУ (Національне антикорупційне бюро України - ІФ) і САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ІФ). Добре, що ми нарешті маємо перші вироки, однак у деяких актуальних провадженнях по два, три, а іноді й чотири роки тому повідомлено про підозру, а слідство й досі триває. Так, наразі в багатьох гучних справах, де фігурантами є високопосадовці, триває ознайомлення з матеріалами. Обговорили з керівництвом антикорупційних органів провадження, які мають бути до кінця року скеровані до суду. Втім, поки за результативністю у них не той рівень активності, якого очікує від них громадськість", - сказала Венедіктова після проведення оперативної наради з керівництвом НАБУ і САП.

Генпрокурор також вказала НАБУ і САП на недостатній рівень відшкодування встановлених у кримінальних процесах збитків. За матеріалами Інтерфакс-Україна.