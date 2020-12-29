Венедіктова запевняє, що розслідування справи ПриватБанку рухається у потрібному руслі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що розслідування у справі виведення коштів з ПриватБанку рухається у потрібному руслі.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Фейсбуці.

"Я не вправі відкривати таємницю слідства, але в загальних рисах можу заспокоїти суспільство - всі необхідні кроки зроблені, процесуальні рішення прийняті, справа (ПриватБанку - ред.) почала рухатись в потрібному руслі", - зазначила вона.

Венедіктова додала, що знайде "можливість, в тому числі і процесуальну, пояснити більш дохідливо причини, через які справи розслідувались з деяким запізненням".

Раніше "Економічна правда" з посиланням на джерело у НАБУ поінформувала, що Венедіктова уже два тижні не підписує підозри у справі ПриватБанку.

Зазначається, що Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях щодо групи "Приват".

У листопаді 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка передав у НАБУ справу про виведення багатомільярдних коштів з ПриватБанку до його націоналізації.

Йдеться про розслідування того, як керівництво банку за змовою з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим завдали державі шкоди на 116,8 млрд грн.

4 березня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що справи ПриватБанку перебувають на фінальній стадії і лише відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень.

1 травня Ситник сказав, що бюро рухається до оголошення підозр у справі ПриватБанку.

У грудні Ситник заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський через підконтрольних йому народних депутатів намагається вплинути на розслідування справи ПриватБанку.

За матеріалами Укрінформ.