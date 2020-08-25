Венедіктова звільнила з посади свого радника ексгенпрокурора Святослава Піскуна

Святослав Піскун був радником Ірини Венедіктової менш як місяць

Ірина Венедіктова призначила ексгенпрокурора Святослава Піскун своїм радником ще 30 липня

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова звільнила з посади свого позаштатного радника ексгенпрокурора часів Кучми та Ющенка Святослава Піскуна. Про своє звільнення повідомив 25 серпня сам Піскун у коментарі "Радіо Свобода.

Зазначимо, що на цій посаді він пропрацював менше ніж місяць - Ірина Венедіктова призначила Святослава Піскуна своїм радником ще 30 липня. Звільнення Піскуна з посади Офіс генпрокурора поки що не прокоментував.

"Найцінніше, що є у людини, - це досвід. Негативний і позитивний, підйоми й падіння і знов підйоми. І, коли людина десятиліттями в професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи, - вона ефективна", - написала тоді генпрокурорка у Facebook, коментуючи призначення Піскуна.

Нагадаємо, що 61-річний Святослав Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. У 2016 році очолив Спілку юристів України. У 2006 і 2007 роках обирався до Верховної Ради від Партії регіонів, але до самої партії не входив. За матеріалами Zaxid.net