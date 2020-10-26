Верещук все еще надеется выйти во второй тур

Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук надеется, что по результатам подсчета голосов выйдет во второй тур выборов.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Верещук сказала на брифинге после завершения голосования на местных выборах.

"Я очень надеюсь, что тот маленький отрыв, который сейчас есть, - а согласитесь, что полпроцента плюс-минус когда показывают экзит-полы, это еще не приговор, - это точно еще не поражение. Я очень надеюсь, что окончательный подсчет голосов покажет, что я буду во втором туре", - сказала политик.

В то же время она заметила: если этого не произойдет, "небо на землю не упадет". По словам Верещук, она также не будет обращаться к электорату за поддержкой кого-то из кандидатов.

Она добавила, что будет работать для киевлян независимо от результатов выборов.

"Я точно знаю, что мы будем еще сильнее, еще более мотивированы, у нас точно будет команда в Киевсовете, у нас будут прекрасные люди, за которых не будет стыдно. Мы будем работать для общества. Мы не дадим застройщикам уничтожать Киев, не дадим тем, кто пришел даже в Киевсовет, дальше продолжать свои схемы, свои хищения, на что они очень надеются в бюджете уже на следующий год заложить, мы не дадим, мы будем работать", - заявила Верещук.