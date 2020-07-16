Верховна Рада призначила Кирила Шевченка головою НБУ

Верховна Рада сьогодні, 16 липня, проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Національного банку України.

Як повідомляє "Прямий", відповідне рішення підтримали 332 народних депутати.

Нагадаємо, 15 липня кандидатуру Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України подали до Верховної Ради. Профільний комітет підтримав кандидатуру Шевченка.

1 липня Яків Смолій повідомив, що подає у відставку з посади голови Нацбанку через політичний тиск. Вже 2 липня президент Володимир Зеленський вніс в Раду постанову про звільнення Смолія.

3 липня Рада відправила Якова Смолія у відставку.