Верховна Рада просить уряд відреагувати на указ Путіна про позбавлення українців права на землю в Криму

Народні депутати просять Кабінет міністрів відреагувати на указ президента Росії Володимира Путіна про позбавлення українців, які не мають російського паспорта, права на володіння землею в анексованому Криму. Указ діє з 20 березня цього року. Про це повідомляє "Голос України".

"Нова дія Путіна спрямована на заборону права володіння земельними ділянками в Криму негромадянам РФ. Тобто ті кримчани, які відмовились отримати російський паспорт, тепер ще більше обмежуються в правах. Новий етап тиску. Оперативно звернувся до виконавчої влади, бо Україні потрібна швидка дипломатична реакція на дані події", - йдеться у повідомленні.

Урядовців просять вжити заходи реагування з метою захисту конституційного права громадян на власність та забезпечити ознайомлення міжнародної спільноти.

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальну справу за фактом незаконного привласнення державної і приватної власності на території анексованого Криму.

"Привласнення РФ державної власності України та приватної власності населення є порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року та ст. 46, 53, 55, 56 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі 1907 року, а також є воєнним злочином згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду (ст. 8 (2) (а) (IV)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на території півострова окупаційні "органи влади" захопили понад 4 тис. об'єктів вартістю більш ніж 60,2 млрд грн. За матеріалами 112.ua