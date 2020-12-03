Верховна Рада визначила термін перебування на посаді керівника САП

Парламент сьогодні визначив термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідний законопроєкт підтримали 289 нардепів.

Законопроект No4227 відновлює положення, згідно з яким очільника САП призначають на посаду терміном на 5 років.

Документ доповнює положення частини 4 статті 39 закону "Про прокуратуру".

Що відомо САП створили у 2015 році. Першим керівником став Назар Холодницький.

Холодницький написав заяву про звільнення у серпні 2020 року.

З цього часу виконує обов'язки керівника САП Максим Грищук. За матеріалами vgolos.com.ua